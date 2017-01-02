Англия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен уверен, что команда даже добилась прогресса в контроле мяча, однако в нынешней кампании борьба за место в Лиге чемпионов будет куда ожесточеннее.

В прошлом сезоне Тоттенхэм неожиданно для многих сражался за чемпионство в Англии, в итоге закончив сезон на 3-м месте. Тогда в адрес Шпор сыпались похвалы, чего не скажешь о нынешней кампании.

Сейчас Тоттенхэм набрал неплохую форму – Шпоры выиграли 4 последних матча кряду в АПЛ и теперь готовятся ко схватке с лидирующим Челси в среду.

"Я не думаю, что наша уверенность в себе куда-то исчезала. Кто-то говорил: "Ох, они не так хороши, как в прошлом сезоне" – но на самом деле ничего не поменялось. У нас все те же футболисты, тот же стиль игры, а в некоторых матчах мы контролировали мяч даже лучше, чем в прошлом сезоне", — заявил Эриксен.

"Но в прошлом сезоне мы были открытием, а теперь люди нас знают. Сейчас мы находимся на очень хорошей позиции (4-е место – прим.). Любая команда хотела бы быть здесь. Но мы не очень далеки ото всего. Нужно сражаться до самого конца".

"Мы знали, что этот сезон будет сильно отличаться от предыдущего. Знали, что он будет очень-очень тяжелым, ведь в прошлой кампании многие топ-команды не выигрывали свои матчи. Мы финишировали действительно высоко. Но в этом сезоне уже сейчас видно, что борьба разыгралась нешуточная. Топ-6 очень конкурентна и нужно сильно постараться, чтобы финишировать в первой четверке".