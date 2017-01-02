Англия

Речники и Лисы в поединке на Риверсайде счет так и не открыли (0:0).

Первая половина встречи выдалась не особо насыщенной на моменты. Миддлсбро ни разу не пробил в створ ворот Лестера до перерыва, а Лисы сделали это дважды, но опасным данные выстрелы назвать нельзя. До конца тайма хватало стыков и нарушений правил, что и стало причиной травмы Баррагана, которого вынужден был заменить Френд.

После перерыва соперники стали играть чуть активнее в креативном плане, но несколько обоюдных выстрелов реальной опасности в себе не несли. В действиях команд было много сумбура, но атакам не хватало разнообразия. Итоговая ничья стала наиболее справедливым результатом, ведь ни одна из команд на победу не наиграла.

Миддлсбро — Лестер 0:0

Миддлсбро: Гузан — Барраган (Френд, 34), Чеймберс, Гибсон, Фабио — де Роон, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 89) — Траоре (Даунинг, 80), Негредо, Рамирес

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс — Амартей, Менди (Олбрайтон, 83), Кинг — Оказаки (Оказаки, 74), Марез (Муса, 71) — Ульоа

Предупреждения: Гибсон, Рамирес, Клейтон