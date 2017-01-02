Англия

Пол Клемент, помощник тренера Ротен Карло Анчелотти, может возглавить Лебедей.

Напомним, что в конце декабря валлийский клуб из-за неудовлетворительных результатов расстался с Бобом Брэдли.

По данным издания BBC, Бавария дала согласие на то, чтобы 44-летний специалист провел переговоры с Суонси.

Сообщается, что Клемент будет присутствовать на матче между Кристал Пэлас с Лебедями, который состоится на Селхерст Парк.

После 19-ти туров Суонси набрал 12 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.