Дрозды сумели переломить ход неудачно складывающегося поединка с Тиграми и добыть победу (3:1).
Вест Бром - Халл, premierleague.com
02 января 2017, 18:54
Вест Бром — Халл 3:1
Голы: Брант, 49, Маколи, 62, Моррисон, 73 — Снодграсс, 21
Вест Бром: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс (Ньом, 30), Брант — Флетчер, Якоб — Чадли (Робсон-Кану, 62), Моррисон, Филлипс — Рондон (Макклин, 87)
Халл: Маршалл — Магуайр, Доусон, Дэвис (Хенриксен, 84) — Эль-Мохамади, Ливермор, Хаддлстоун, Клукас — Снодграсс — Мбокани (Мэйсон, 65), Диоманде