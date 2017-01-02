Англия

Эвертон разгромил Саутгемптон

Подопечные Рональда Кумана долгое время не могли открыть счет в матче, однако в последние двадцать минут встречи Ириски все компенсировали, трижды распечатав ворота Форстера (3:0).

Радость игроков Эвертона, evertonfc.com

В рамках Boxing Day в двадцатом туре состоялась очередная игра — Эвертон дома принимал Саутгемптон и, пусть в этой встрече гранды и не принимали участие, однако она выдалась интересной, да и довольно скоростной.



Уже с первых минут встречи команды начали активно пытаться что-то создавать у чужих ворот, но обе массированные обороны практически всегда оказывались сильнее нападения, хоть и не были идеальными. Быстрый темп матча, к сожалению, не принес какого-то большого количества моментов, но все же и совсем скучной встреча не выдавалась. Поединок сразу дал о себе понять, что борьба будет ключевой в игре. Так, уже к двенадцатой минуте матча было сделано две вынужденные замены — в составе Ирисок повредился Доминик Калверт-Левин, а Святые потеряли со своей обоймы Седрика Соареса.



Первый более или менее опасный момент создал Ромелу Лукаку, однако с попыткой бельгийца справился кипер гостей, отразив сферу ногой. Ответом на это стал удар в створ ворот Роблеса со стороны Натана Редмонда, но попытка оказалась неопасной. В средине тайма мяч даже влетел в ворота хозяев, но отличившийся Джей Родригес явно не Марадона, поэтому его мяч после касания рукой по понятным причинам засчитан не был.



Все самое интересное в матче было во второй половине, в которой и определился победитель. Отметим, что хорошо прочувствовал игру Рональд Куман, ведь именно его замена существенно обострила игру — именно Эннер Валенсия забил первый мяч своей команды в этой встрече. После навеса со стороны Коулмэна и удара от Лукаку вратарь Саутгемптона мяч отразил, но вот с добиванием эквадорца кипер был бессилен — 1:0. А уже спустя каких-то пять минут все тот же Валенсия заработал пенальти — сфолил против него в пределах своей штрафной японец Йосида. К точку подошел Лейтон Бэйнс, который уверенно переиграл Форстера.



В остатке встречи подопечные Клода Пюэля не особо сопротивлялись, результатом чего стал третий мяч Ромелу Лукаку в игре. Бельгиец после передачи от Тома Дэвиса великолепно с пределов штрафной отправил сферу в ближнюю девятку ворот гостей, тем самым установив окончательный счет в этой игре — 3:0 за мерсисайдцами.



Football.ua



Эвертон – Саутгемптон 3:0

Голы: Валенсия, 74, Бэйнс, 81 (с пенальти), Лукаку, 89



Эвертон: Роблес — Коулмэн, Фунес-Мори, Уильямс, Бэйнс — Гуйе, Том Дэвис – Леннон (Валенсия 61), Баркли (Барри, 84), Калверт-Левин (Миральяс, 12) — Лукаку



Саутгемптон: Форстер – Соарес (Стивенс, 6), Йосида, Фонте, Маккуин — Уорд-Праус, Ромеу, Класи (Лонг, 78) — Редмонд, Родригес, Тадич (Буфал, 67)



Предупреждение: Уорд-Праус