Англия

Ириски отклонили предложение россо-нери по аренде вингера Жерара Деулофеу.

Как информирует издание Gazzetta dello Sport, Эвертон отказался отпускать 22-летнего вингера в Милан на правах аренды.

Сообщается, что россо-нери не собираются отказываться от идеи приобретения Деулофеу и попытаются совершить полноценный трансфер испанца.

Помимо миланского клуба в услугах Деулофеу заинтересованы Депортиво, Лас Пальмас и Рома.

В текущем сезоне он провел 11 матчей в АПЛ (4 — в стартовом составе) и 1 поединок в Кубке Лиги.