Англия
02 января 2017, 21:08
Манчестер Юнайтед добыл шестую победу подряд
Манкунианцы практически всю встречу с Вест Хэмом провели в большинстве, что позволило им переиграть Молотобойцев и вплотную приблизится к Тоттенхэму (2:0).
manutd.com
02 января 2017, 21:08
Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Мата, 63, Ибрахимович, 78
Вест Хэм: Рандольф — Обьянг, Рид, Огбонна, Крессвелл – Куяте (Фернандес, 82), Нордтвейт — Антонио, Фегули, Пайе (Кэрролл, 69) – Лансини (Айю, 89)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Мата, 46) — Эррера, Каррик, Погба – Лингард (Рашфорд, 59), Ибрахимович, Мхитарян (Смоллинг, 65)
Предупреждения: Пайе, Нордтвейт – Дармиан, Валенсия
Удален: Фегули, 15