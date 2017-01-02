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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Мата, 63, Ибрахимович, 78

Вест Хэм: Рандольф — Обьянг, Рид, Огбонна, Крессвелл – Куяте (Фернандес, 82), Нордтвейт — Антонио, Фегули, Пайе (Кэрролл, 69) – Лансини (Айю, 89)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Мата, 46) — Эррера, Каррик, Погба – Лингард (Рашфорд, 59), Ибрахимович, Мхитарян (Смоллинг, 65)

Предупреждения: Пайе, Нордтвейт – Дармиан, Валенсия

Удален: Фегули, 15