Англия

Манчестер Юнайтед добыл шестую победу подряд

Манкунианцы практически всю встречу с Вест Хэмом провели в большинстве, что позволило им переиграть Молотобойцев и вплотную приблизится к Тоттенхэму (2:0).

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Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.



Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Мата, 63, Ибрахимович, 78



Вест Хэм: Рандольф — Обьянг, Рид, Огбонна, Крессвелл – Куяте (Фернандес, 82), Нордтвейт — Антонио, Фегули, Пайе (Кэрролл, 69) – Лансини (Айю, 89)



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Мата, 46) — Эррера, Каррик, Погба – Лингард (Рашфорд, 59), Ибрахимович, Мхитарян (Смоллинг, 65)



Предупреждения: Пайе, Нордтвейт – Дармиан, Валенсия



Удален: Фегули, 15