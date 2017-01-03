Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, то не планирует тренировать до старости.

Гвардиола тренирует на высочайшем уровне менее 9 лет.

Он принял Барселону в 2008 году, проработал с ней 4 года, а потом еще 3 года трудился в Баварии. За это время Пеп выиграл по 3 чемпионства и Суперкубка Испании, по 2 раза – Копа дель Рей, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

С Баварией испанец трижды становился чемпионом Германии, завоевал 2 кубка страны, Суперкубок УЕФА и выиграл Клубный чемпионат мира.

Перед началом нынешнего сезона Хосеп возглавил Ман Сити.

"Я буду в Манчестере следующие 3 сезона, может больше. Однако конец моей карьеры уже близок, в этом я уверен", — заявил Гвардиола.

"Я не собираюсь тренировать до 60-65 лет. Ощущаю, что процесс моего прощания с футболом уже запущен".

18 января Гвардиоле исполнится 46 лет.