Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо настаивает, что для его команды важны лишь победы и хорошая игра.

Вчера Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм 2:0. Эта победа стала для манкунианцев 6-й кряду в АПЛ. При этом они довели свою беспроигрышную серию до 13 матчей – это самая продолжительная серия с момента ухода Алекса Фергюсона из клуба.

"Я чувствую, что мы можем выиграть следующий матч. Мы не гонимся за рекордами. Нам нужны только хорошие выступления и очки", — заявил Моуриньо.

"Мы знаем, что Челси или Тоттенхэм потеряют очки, так что должны были продолжить погоню. Ранее мы играли очень хорошо, но не добирали очки. А сейчас у нас 6 побед и 18 очков – именно то, что нужно".

Следующий матч МЮ сыграет в субботу в Кубке Англии против Рэдинга.