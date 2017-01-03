Англия

Фулбек Ман Сити Бакари Санья остался очень недоволен судейством Ли Мэйсона в матче с Бернли.

В первом тайме матча Горожан против Бернли Мэйсон удалил Фернандиньо за фол на Йоханне Гудмундссоне. Тем не менее, Сити благодаря голам Гаэля Клиши и Серхио Агуэро, праздновал победу, ведь Бернли ответит только одним точным ударом от Би Ми – 2:1 в пользу Горожан.

"Мы играли 10 на 12, но все равно сражались и победили. #вместе #мансити #думайтечтохотите", — написал Санья в своем Инстаграме.

Пока что неизвестно, будут ли применены дисциплинарные санкции в отношении Санья.