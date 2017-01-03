Англия

Менеджер Вест Хэма Славен Билич уверен, что французский хавбек Димитри Пайе останется защищать цвета Молотобойцев.

В прошлом феврале Пайе подписал пятилетний контракт с Молотобойцами, однако слухи упорно связывают его с уходом из клуба.

Сам игрок ранее заявлял, что "не закрывает дверь ни перед чем", в том числе – возможным возвращением в Марсель. Провансальцы якобы были готовы выложить за Димитри 30-40 млн евро, однако Вест Хэм желает получить 50 млн, причем фунтов.

"В начале сезона мы заявляли, что желаем прогрессировать и поэтому сохранить наших лучших игроков", — заявил Билич.

"Это определенно наш лучший игрок и мы желаем сохранить его".

В нынешнем сезоне на счету Пайе 2 гола и 6 ассистов в 18 матчах Премьер-лиги.