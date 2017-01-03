Англия

Сток Сити желает заполучить форварда Наполи Маноло Габбьядини.

Сегодня Наполи объявил о приобретении Леонардо Паволетти, поэтому вряд ли Партенопеи станут удерживать Маноло Габбьядини, который не проходил в основу даже при отсутствии других номинальных форвардов.

Ранее интерес к Маноло приписывали Саутгемптону и Вольфсбургу, однако по информации La Repubblica, Сток Сити собирается вырвать нападающего из их рук.

Предполагается, что Гончары готовы потратить 28 млн евро на приобретение экс-игрока сборной Италии, в то время, как Саутгемптон предлагает лишь 18, а Вольфсбург – 16 + бонусы.