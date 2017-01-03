Англия

Форвард Астон Виллы Руди Гестед в шаге от перехода в Миддлсбро.

Sky Sports информирует о том, что до официального перехода 28-летнего форварда бирмингемцев в Боро, игроку остается лишь пройти медосмотр и согласовать последние детали личного соглашения.

Ранее сообщалось, что Вилла согласилась продать нападающего сборной Бенина за шесть миллионов фунтов.

Приезд Гестеда означает, что Миддлсбро отпустит Дэвида Ньюджента или Джордана Роудса в один из коллективов Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне Гестед забил четыре гола и отдал результативную передачу в 19-ти поединках.