Форвард Астон Виллы Руди Гестед в шаге от перехода в Миддлсбро.
руди гестед, sky sports
03 января 2017, 13:33
Sky Sports информирует о том, что до официального перехода 28-летнего форварда бирмингемцев в Боро, игроку остается лишь пройти медосмотр и согласовать последние детали личного соглашения.
Ранее сообщалось, что Вилла согласилась продать нападающего сборной Бенина за шесть миллионов фунтов.
Приезд Гестеда означает, что Миддлсбро отпустит Дэвида Ньюджента или Джордана Роудса в один из коллективов Чемпионшипа.
В нынешнем сезоне Гестед забил четыре гола и отдал результативную передачу в 19-ти поединках.