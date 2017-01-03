Англия

Менеджер Халл Сити Майк Филан прокомментировал слухи о якобы переходе форварда Антальяспора Самуэля Это'О.

"Я ничего не слышал о трансфере камерунца. Сомневаюсь, что Это'О может перебраться в Халл Сити", — начал тренер Тигров.

"Тем не менее, это меньшая из моих забот. Мы должны пытаться усилить каждую из линий. Мы наблюдаем и анализируем других игроков, которых мы можем пригласить".

"Было бы здорово, если бы команду смогли усилить несколько футболистов, ведь мы действительно в этом нуждаемся", — резюмировал Майк Филан.

После 20-ти туров Тигры идут на предпоследнем месте. 35-летний же форвард Антальиспора Это'О забил в нынешнем сезоне пять голов и отдал два ассиста в 13-ти матчах команды.