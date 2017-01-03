Англия

Вратарь английского Миддлсбро Томас Мехиас продолжит карьеру на родине.

Стоит отметить, что 27-летний страж ворот защищает цвета Боро с февраля 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, Мехиас будет выступать за Райо Вальекано, который представляет испанскую Сегунду, на правах аренды до конца текущего сезона.

После 19 сыгранных туров нынешнего розыгрыша второго дивизиона Испании Пчелы с 22 очками в активе расположились на 16-й строчке турнирной таблицы среди 22 коллективов.

Интересно, что за последние полтора сезона испанец, который является воспитанником мадридского Реала, принял участие лишь в 1 официальном поединке Миддлсбро.