Англия

Нападающий Брентфорда Скотт Хоган привлек своей игрой интерес со стороны РБ Лейпцига и Вест Хэма.

Sky Sports информирует о том, что 24-летний англичанин клуба из Чемпионшипа попал на карандаш второй команде Бундеслиги и 13-й АПЛ. Кроме того, игроком интересуются и другие представители второго по силе английского чемпионата.

Хоган выступает за Брентфорд с 2014-го, когда перебрался из Рочдейла за 950 тысяч фунтов.

В нынешнем сезоне форвард забил 14 голов в 26-ти матчах, а также отдал голевую передачу. Футболиста оценивают в 15 миллионов фунтов.