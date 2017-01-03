Англия

Английский Манчестер Юнайтед не намерен продавать полузащитника сборной Франции Моргана Шнейдерлена по сниженной цене.

Напомним, что 27-летний центрхав присоединился к Красным дьяволам летом 2015 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года.

Стоит отметить, что ранее заинтересованность в услугах француза, который страдает от нехватки игрового времени в команде Жозе Моуриньо, приписывали итальянским Интеру и Милану, а также английским Вест Бромвичу и Эвертону.

По информации Guardian, Ириски уже успели предложить манкунианцам продать Шнейдерлена за 19 млн фунтов стерлингов, однако получили отказ.

Предполагается, что МЮ хочет выручить от продажи полузащитника сборной Франции минимум 24 млн фунтов стерлингов — именно такую сумму в 2015 году Юнайтед заплатил Саутгемптону за Шнейдерлена.

В текущем сезоне воспитанник Страсбурга отыграл за манкунианцев во всех турнирах только 8 матчей.