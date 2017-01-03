Алан Смит не закончил карьеру игрока, но стал играющим тренером Ноттс Каунти.
алан смит, ноттс каунти
03 января 2017, 16:02
Официальный сайт клуба из Лиги 2 отрапортовал о назначении 36-летнего хавбека команды на должность менеджера.
Сегодня Алан Смит объявил о завершении карьеры футболиста. Впрочем, на сайте клуба сказано, что полузащитник будет управлять командой как играющий тренер.
Менеджер Ноттс Каунти Джон Шеридан покинул клуб, потому экс-хавбек Ман Юнайтед будет временно исполнять обязанности главного тренера команды, пока не найдут нового наставника.
Предыдущего менеджера было уволено за плохие результаты: после 24-х туров Ноттс Каунти занимает 22-е место.