Англия

Алан Смит не закончил карьеру игрока, но стал играющим тренером Ноттс Каунти.

Официальный сайт клуба из Лиги 2 отрапортовал о назначении 36-летнего хавбека команды на должность менеджера.

Сегодня Алан Смит объявил о завершении карьеры футболиста. Впрочем, на сайте клуба сказано, что полузащитник будет управлять командой как играющий тренер.

Менеджер Ноттс Каунти Джон Шеридан покинул клуб, потому экс-хавбек Ман Юнайтед будет временно исполнять обязанности главного тренера команды, пока не найдут нового наставника.

Предыдущего менеджера было уволено за плохие результаты: после 24-х туров Ноттс Каунти занимает 22-е место.