Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Бернли (2:1).

"Команда проявила характер и упорство в борьбе за победу. Это была хорошая реакция на поражение от Ливерпуля", — начал Гвардиола.

"Мы очень хотели выиграть этот матч. Когда вдесятером играешь против одиннадцати соперников, то иногда приходится отдавать все усилия защите, но я хотел, чтобы ребята проводили контратаки, и мы стали свидетелями контратак с участием Кевина, Рахима и Серхио".

"Наши игроки заслуживают поддержку болельщиков. Мы будем стараться играть лучше, но нам нужна поддержка".

"Мы понимаем, что у нас есть проблемы, и мне самому нужно время на адаптацию в АПЛ. Но мы выиграли трудный матч и теперь будем готовиться к предстоящим поединкам Кубка Англии и Лиги чемпионов".

"Все победы важны, и наши игроки заслуживают похвалу и уважение".

На вопрос о том, что он думает об удалении Фернандиньо, Гвардиола отрезал:

"Спрашивайте не меня, а рефери. Придётся играть без Фернандиньо. Мне не подвластны все случайности".

Тренер также сказал несколько слов о Серхио, который вступил в игру во втором тайме, заменив Келечи Ихеначо:

"Серхио всегда помогает нам, в большинстве случаев голами. Вчерашний матч – не исключение. Он сыграл 90 минут после большого перерыва, поэтому вчера я не хотел включать его в стартовый состав", — резюмировал Гвардиола.