Англия

Форвард Челси Диего Коста отметил тренерский талант менеджера Антонио Конте, рассказал о важности атмосферы в коллективе, и заявил о бескомпромиссности битвы против Тоттенхэма.

Нападающий Челси забил в субботней игре со Стоком свой 14-й гол в сезоне и помог своей команде одержать 13-ю победу подряд, позволив Челси сохранить отрыв от преследователей в шесть очков.

"Пришёл новый тренер, привнес свои идеи, и всё стало удачно складываться", — начал Диего Коста.

"Тренер по-настоящему хорош в отношениях с игроками, каждый раз он все чаще шутит при общении. Это хорошо, когда у нас есть тренер, который для нас не только босс, но и человек, с которым мы можем поговорить, тот, кто может поддержать нас в трудные минуты".

"Он спокоен при работе с игроками, и можно видеть, что с каждым разом люди любят его всё больше и больше".

"Нынешний сезон складывается для меня хорошо, но очень важно, что в команде есть и другие футболисты, как Мичи Батшуайи, которые способны хорошо сыграть. Важно, что главный тренер знает, что у него есть хорошие игроки, способные меня заменить".

"Если ты усердно работаешь, но в команде нет хорошей атмосферы, это работа ничего не значит. Ты можешь пробежать 20 км, 80 км и 100 км, но при отсутствии командного духа у игроков, у тренеров, у их помощников, ничего не будет работать. Работа может быть успешной тогда, когда ты демонстрируешь лучшее, на что способен, и знаешь о поддержке партнёров".

Завтра Синие поедут в гости на Уайт Харт Лэйн, где сыграют против Шпор.

"В команде всё хорошо, когда в ней присутствует подобная победная атмосфера, но важно еженедельно серьёзно тренироваться, что мы и делаем в преддверии таких матчей".

"Важно продолжать побеждать. Обе команды хотят победить. Это лондонское дерби, поэтому это будет чуть более тяжелый матч, но с этим нет никаких проблем. Мы отправляемся туда, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру".