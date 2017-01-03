Англия

Менеджер Вест Хэма Славен Билич прокомментировал поражение своей команды в поединке с Манчестер Юнайтед (0:2) в рамках АПЛ.

Хорватский наставник считает, что хавбек Молотобойцев Софьян Фегули был несправедливо удален арбитром Майком Дином на 15-й минуте встречи с Красными дьяволами за подкат против защитника Фила Джонса.

"В том эпизоде не было красной карточки. Это была обоюдная борьба. Если разобраться, то более опасно шел на мяч Джонс", — начал Билич.

"Фегули очень редко нарушает правила. Да и в этом эпизоде он не поднимал вверх ногу, и в его действиях не было злого умысла".

"Красная карточка была определяющим решением в начале встречи. Удаление убило нас и заставило игру идти в совершенно другом русле", — добавил он.

Если Футбольная Ассоциация подтвердит решение Дина, то Фегули пропустит матч Кубка Англии с Ман Сити, а также поединки с Кристал Пэлас и Миддлсбро.