Молотобойцы хотят оспорить красную карточку своего вингера Софьяна Фегули.
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03 января 2017, 19:16
Софьян Фегули был удален арбитром Майком Дином на 15-й минуте встречи с Манчестер Юнайтед (0:2) за подкат против защитника Фила Джонса.
BBC пишет, что Вест Хэм будет подавать апелляцию по этому инциденту.
Если наказание останется в силе, что Фегули пропустит следующие три матча: поединок Кубка Англии против Ман Сити, а также матчи чемпионата с Кристал Пэлас и Миддлсбро.
Напомним, что менеджер Вест Хэма Славен Билич раскритиковал это решение.
"Фегули очень редко нарушает правила. Да и в этом эпизоде он не поднимал вверх ногу, и в его действиях не было злого умысла", — заявил Билич.
Фегули в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 14 матчей и забил 1 гол.