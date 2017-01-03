Англия

Молотобойцы хотят оспорить красную карточку своего вингера Софьяна Фегули.

Софьян Фегули был удален арбитром Майком Дином на 15-й минуте встречи с Манчестер Юнайтед (0:2) за подкат против защитника Фила Джонса.

BBC пишет, что Вест Хэм будет подавать апелляцию по этому инциденту.

Если наказание останется в силе, что Фегули пропустит следующие три матча: поединок Кубка Англии против Ман Сити, а также матчи чемпионата с Кристал Пэлас и Миддлсбро.

Напомним, что менеджер Вест Хэма Славен Билич раскритиковал это решение.

"Фегули очень редко нарушает правила. Да и в этом эпизоде он не поднимал вверх ногу, и в его действиях не было злого умысла", — заявил Билич.

Фегули в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 14 матчей и забил 1 гол.