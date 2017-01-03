Пресс-служба Лестера сообщает, что 20-летний хав официально перешел в английский клуб.

Нигериец подписал с Лисами контракт на 5,5 лет до июня 2022 года.

Ресурс transfermarkt.com сообщает, что за игрока бельгийцы получили 17,6 млн. евро.

Отметим, что это первое зимнее усиление чемпионов Англии.

В нынешнем сезоне Ндиди сыграл 34 матча, забил три мяча. За национальную команду хавбек провел шесть встреч.