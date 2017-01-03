Полузащитник Генка Уилфрид Ндиди оформил переход в стан чемпионов Англии.
ФК Лестер
03 января 2017, 19:28
Пресс-служба Лестера сообщает, что 20-летний хав официально перешел в английский клуб.
Нигериец подписал с Лисами контракт на 5,5 лет до июня 2022 года.
Ресурс transfermarkt.com сообщает, что за игрока бельгийцы получили 17,6 млн. евро.
Отметим, что это первое зимнее усиление чемпионов Англии.
В нынешнем сезоне Ндиди сыграл 34 матча, забил три мяча. За национальную команду хавбек провел шесть встреч.