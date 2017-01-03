Англия

Пол Клемент, бывший помощник Карло Анчелотти в Баварии, назначен наставником Лебедей.

44-летний специалист подписал контракт с валлийским клубом сроком на 2 с половиной года.

Клемент работал помощником Карло Анчелотти в ПСЖ, Реале и Баварии, а в качестве главного тренера на протяжении 8-ми месяцев в Дерби.

Сегодня Клемент будет присутствовать на матче между Кристал Пэлас и Суонси, но командой по-прежнему в этой встрече будет руководить Алан Кертис.

Напомним, что в конце декабря Лебеди уволили Боба Брэдли из-за неудовлетворительных результатов.

Под руководством американца Суонси проиграл 7 раз в 11-ти встречах.