Англия

Полузащитник Нью-Йорк Сити Рональд Матаррита сейчас тренируется в Манчестере.

L’Equipe сообщает, что 22-летний костариканец сейчас находится в тренировочном лагере Горожан.

Матаррита даже решил пропустить Кубок Центральной Америки, чтобы попасть на просмотр к Хосепу Гвардиоле.

Напомним, что клубы из Манчестера и США принадлежат одним и тем же владельцам.

Матаррита зимой завершил первый сезон в США, сразу став в команде основным. Он сыграл в чемпионате 27 матчей и забил 1 гол.

Также хав регулярно играет за свою сборную, выйдя в прошлом году на поле 13 раз.