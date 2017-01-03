Англия

Защитник Ювентуса Алекс Сандро заинтересовал лондонский Челси.

Как сообщает Calciomercato.it, в подписании Сандро заинтересован лично менеджер Челси Антонио Конте.

При этом издание отмечает, что сделка вряд ли состоится, ведь контракт Ювентуса с Сандро рассчитан до середины 2020 года, и клуб не намерен отпускать своего футболиста.

Кроме того, недавно сообщалось, что бьянко-нери в ближайшее время предложат 26-летнему футболисту улучшенный контракт.

В текущем сезоне Сандро провел за Ювентус 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.