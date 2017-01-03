Англия

Челси не намерен расставаться с форвардом Мичи Батшуайи.

Вчера появилась информация, что в услугах Батшуайи заинтересован Лилль. Согласно информации французской прессы, Лилль хочет арендовать бельгийца до конца сезона.

Как сообщает издание Standard, Челси будет отклонять предложения по Батшуайи.

Напомним, что Батшуайи присоединился к Челси летом этого года из Марселя за сумму близкую к 40 миллионам евро.

Пока что форварду не удалось стать основным в своей команде. Всего на его счету 11 матчей за Пенсионеров в АПЛ (1 гол и 1 ассист).