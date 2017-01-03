Англия

Нападающий Бенфики Рауль Хименес заинтересовал Ливерпуль.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой A Bola, Ливерпуль рассматривает вариант с подписанием 25-летнего форварда Бенфики Рауля Хименеса.

Отмечается, что за мексиканца мерсисайдский клуб готов выложить 22 миллиона фунтов.

Хименес выступает за Бенфику с лета 2015 года. Ранее он защищал цвета мадридского Атлетико и мексиканской Америки.

В текущем сезоне Хименес провел за Орлов 10 матчей в чемпионате Португалии и забил 5 голов.