Англия

Вингер Вест Хэма Микейл Антонио заинтересовал лондонский Челси.

Как сообщает ESPN, Челси внимательно отслеживает прогресс 26-летнего полузащитника Молотобойцев Микейла Антонио.

Согласно источнику, игрой футболиста Вест Хэма восхищается наставник Пенсионеров Антонио Конте.

В текущем сезоне Антонио провел за Вест Хэм 19 матчей в АПЛ, отметившись при этом восемью голами и одной результативной передачей.

Отметим, что летом 2016 года Антонио подписал с Вест Хэмом новый четырехлетний контракт.