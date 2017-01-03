Вингер Вест Хэма Микейл Антонио заинтересовал лондонский Челси.
Микейл Антонио, whufc.com
03 января 2017, 22:35
Как сообщает ESPN, Челси внимательно отслеживает прогресс 26-летнего полузащитника Молотобойцев Микейла Антонио.
Согласно источнику, игрой футболиста Вест Хэма восхищается наставник Пенсионеров Антонио Конте.
В текущем сезоне Антонио провел за Вест Хэм 19 матчей в АПЛ, отметившись при этом восемью голами и одной результативной передачей.
Отметим, что летом 2016 года Антонио подписал с Вест Хэмом новый четырехлетний контракт.