Англия

Вингер Вест Хэма Микейл Антонио продолжит выступать за нынешнюю команду.

Сегодня в прессе появилась информация, что за 26-летним полузащитником Вест Хэма Микейлом Антонио пристально следит лондонский Челси. Отмечалось, что игра футболиста пришлась по душе наставнику Синих Антонио Конте.

Однако, как сообщает Sky Sports, в Вест Хэм никто не делал запроса касательного потенциального трансфера Антонио. Согласно источнику, Молотобойцы не намерены вступать с каким-либо клубом в переговоры.

Более того, за игру в текущем сезоне Вест Хэм планирует следующим летом предложить своему футболисту новый контракт на улучшенных условиях.

Действующее соглашение Антонио с Вест Хэмом рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 19 матчей в АПЛ, отметившись при этом восемью голами и одной результативной передачей.