Англия

Борнмут выигрывал по ходу встречи со счетом 3:0, однако Канониры сумели собраться и довести дело до ничейного итога (3:3).

Если какой из рождественских матчей и можно назвать олицетворением Boxing Day, то нынешняя встреча между Борнмутом и Арсеналом определенно будет находится на первом месте. Команды Хау и Венгера выдали настоящий триллер, в котором до самого конца не было ясно, как же завершится данный поединок.Уже с первых минут встречи по-настоящему зарекомендовали себя в качестве хозяев игроки Борнмута. Вишни не боялись своего соперника и уверенно шли вперед, что приносило им свои плоды — первую половину команда Эдди Хау довольно уверенно выиграла. Первый гол в этой встрече был на счету Чарли Дэниэлса, который на крае штрафной уверенно разобрался с Эктором Бельерином, а затем и с Петром Чехом. А уже спустя несколько минут хозяева счет удвоили. Майкл Оливер поставил пенальти, углядев нарушения со стороны Гранита Джаки, который в пределах собственной штрафной толкал в спину Райана Фрейзера. К точке подошел Каллум Уилсон и пробил по центру — без шансом для завалившегося в угол кипера Канониров — 2:0. В остальном первая половина проходила без опасных моментов, среди прочих эпизодов можно отметить удары Рэмси и Станисласа, но на итоговый счет они никак не повлияли.Казалось, вторую половину активнее начали подопечные Арсена Венгера, однако свой следующий мяч забили именно Вишни. Отличился Райан Фрейзер, который вошел в чужую штрафную под острым углом и переправил мяч в сетку ворот Чеха, пробив киперу между ног. Мяч влетал в сетку ворот Канониров перед этим, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой от Каллума Уилсона.Вот после третьего пропущенного мяча Канониры и взялись за дело по-настоящему. Казалось, что уже поздно что-либо исправлять, однако лондонцы абсолютно всем доказали обратное. Сперва отличился Алексис Санчес, когда до окончания встречи оставалось двадцать минут. Чилиец после навеса от Окслейда-Чемберлена и дальнейшей скидки Жиру головой вбил сферу в сетку ворот Боруца, тем самым сократив отставание. Спустя пять минут счет стал уже 3:2 — Оливье Жиру мягко скинул мяч на Лукаса Переса на край штрафной, после чего испанец просто великолепным ударом слету поразил дальний угол!Чуть погодя за дело взялся арбитр. Судьи в последних турах, мягко говоря, любят почудить, вот спорное решение принял и Майкл Оливер — Саймон Фрэнсис постелился в подкате против Аарон Рэмси, после чего арбитр принял решение показать прямую красную карточку игроку хозяев. Естественно, большинство лишний раз раззадорило Канониров, которые пошли в атаку еще большими силами. Правда, вырвать победу им не удалось, но вот добыть ничью лондонцы смогли. Помимо двух ассистов, Оливье Жиру записал на свой счет еще и гол уже в компенсированное время — француз головой переправил мяч точно в дальний угол ворот Артура Боруца. В остатке времени и вовсе могло произойти что-то невообразимое, ведь опасно пробивал по чужим воротам Гарри Артер с острого угла, но его попытку отразил Петр Чех.Как итог, Арсенал совершает феерический камбэк, но когда эмоции улягутся и взгляд примкнет к таблице, то там команда Венгера увидит лишь одно очко на выезде с Борнмутом и излюбленное четвертое место — обойти Манчестер Сити Канониры не смогли.



Борнмут – Арсенал 3:3

Голы: Дэниэлс, 16, Уилсон, 20 (с пенальти), Фрейзер, 58 – Санчес, 70, Лукас Перес, 75, Жиру, 90+2



Борнмут: Боруц – Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс – Артер, Гослинг – Станислас, Кинг (Серман, 63), Фрейзер (Адам Смит, 68) – Уилсон (Брэд Смит, 90)



Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни (Паулиста, 64), Монреаль – Кокелен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака — Рэмси, Ивоби (Лукас Перес, 63), Санчес – Жиру



Предупреждения: Кук, Боруц – Бельерин, Рэмси, Мустафи



Удален: Фрэнсис, 82