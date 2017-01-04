Англия

Менеджер Арсенала Арсен Венгер поделился своими эмоциями после матча с Борнмутом (3:3).

Проигрывая по ходу матча у Борнмута со счетом 0:3, Арсеналу удалось совершить камбэк и вырвать ничью — 3:3.

"В начале игры Борнмут показал себя очень качественной командой, но нам удалось вернуться в игру. Конечно мы хотели завоевать три очка. У меня смешанные чувства", — сказал Венгер после матча.

"Борнмут заслуживает на похвалу, но сегодня мы потеряли два очка. Надеюсь, что наши конкуренты тоже будут оступаться", — добавил французский специалист.

На данный момент Арсенал с 41-м очком располагается на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. Завтра команду Арсена Венгер с четвертой сточки может подвинуть Тоттенхэм. Для этого Шпорам нужно в родных стенах обыграть Челси.