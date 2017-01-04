Англия

Форвард Арсенала Оливье Жиру дал свой комментарий после матча с Борнмутом (3:3).

Во много благодаря действиям Жиру Арсеналу удалось вырвать ничью в матче с Борнмутом. По ходу встречи Канониры уступали со счетом 0:3, однако гол Жиру и его две результативные передачи спасли лондонскую команду от поражения — 3:3.

"Очень рад, что мне удалось помочь команде, но я все равно разочарован", — цитирует Жиру BBC.

"Было приятно вернуться в игру, но мы должны были играть еще лучше. Радует, что нам удалось продемонстрировать характер", — добавил нападающий.

В текущем сезоне Жиру провел за Арсенал 13 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.