Англия

Нападающий Сток Сити Питер Крауч хочет подписать новое соглашение с клубом.

Нынешний контракт игрока с клубом истекает этим летом и форвард выразил готовность продлить договор. Ранее сообщалось, что и Гончары не против пролонгировать соглашение.

Вчера Сток обыграл Уотфорд (2:0), а 35-летний нападающий забил свой 98-й мяч в АПЛ.

"Конечно, я с радостью останусь здесь. Я чувствую, что все еще могу помочь команде, потому мне хотелось бы продлить контракт", — начал Крауч.

"Мне очень комфортно здесь и мы продвинулись вперед. У нас хорошая команда, частью которой я хочу быть", — резюмировал форвард.

В нынешнем сезоне Крауч забил два мяча в 12-ти встречах АПЛ.