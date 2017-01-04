Англия

Защитник Эднесфорд Таун Коэн Бремолл в ближайшие несколько суток должен стать футболистом Арсенала.

Sky Sports информирует о том, что Канониры близки к своему первому зимнему трансферу. Переход должен состояться в следующие несколько дней.

Бремолл прошел двухдневный просмотр в лондонском клубе накануне Рождества и впечатлил тренерский штаб Арсена Венгера, продолжая работать с Арсеналом.

20-летний защитник прошел медосмотр и вскоре должен подписать контракт на 2,5 года. Клуб Бремолла Эднесфорд Таун должен получить за трансфер 40 тысяч фунтов.

Известно, что предпочитаемая позиция игрока — слева в обороне.