Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намерен и дальше доверять тем исполнителям в обороне, которые уже есть в команде.

Sky Sports со ссылкой на The Independent информирует о том, что Горожане не будут пытаться приобрести защитников в зимнее трансферное окно.

Таким образом, во второй половине сезона наставник Сити Пеп Гвардиола будет иметь в распоряжении тех самых исполнителей.

Манчестеру интересен защитник Атлетико Лукас Эрнандес Пи, за которого клуб готов отдать 20 миллионов фунтов. Впрочем, до летнего трансферного окна никаких попыток подписать футболиста предприниматься не будут.

В нынешнем сезоне Манчестер Сити смог сохранить свои ворота на замке лишь в семи из 30-ти поединках.