Англия

Главный тренер Борнмута Эдди Хау пообщался с прессой после матча против Арсенала (3:3), в котором его команда вела в счете 3:0, но пропустила трижды.

На 58-й минуте хозяева забили третий мяч и, казалось бы, похоронили Канониров. Однако гости сумели отыграться усилиями Санчеса, Переса и Жиру. Последний к своему третьему голу добавил еще и два ассиста на партнеров.

"Странный исход для нас. При счете 3:0 ты думаешь, что все уже кончено, но нельзя недооценивать качество игроков Арсенала. Как только они забили свой первый мяч — игра изменилась", — начал менеджер Борнмута.

"Мы сыграли недостаточно эффективно в нашей манере игры, но нужно отмечать и устойчивость соперника", — подытожил Эдди Хау.

После 20-ти туров у Арсенала 41 очко и промежуточное четвертое место (Тоттенхэм может обогнать соседей, если обыграет Челси). Борнмут же идет девятым, набрав 25 пунктов.