Англия

Манчестер Юнайтед отзовет одного вратаря из аренды, чтобы отправить другого.

Sky Sports со ссылкой на The Manchester Evening News информирует, что Красные Дьяволы отзовут из аренды в Белененсеше Жоэля Перейру.

20-летний португалец присоединился к команде в октябре и должен был провести в аренде сезон. Перейра сыграл в последних восьми матчах, пропустил семь голов, трижды отстояв на ноль.

Другой кипер Красных Дьяволов Сэм Джонстон отправится в аренду в Астон Виллу, где будет работать под руководством экс-защитника МЮ Стива Брюса.

23-летний Джонстон сыграл в нынешнем сезоне пять матчей за молодежку команды, пропустил четыре мяча, дважды отстояв на ноль.