Англия

Форвард Лестера Леонардо Ульоа может покинуть клуб уже зимой.

В начале декабря 30-летний нападающий заявлял о том, что из-за отсутствия стабильной игровой практики намерен покинуть команду.

"Мы разговариваем. Если кто-то из игроков не счастлив в клубе, мы попытаемся найти лучшее решение для команды", — сказал менеджер Лестера Клаудио Раньери.

Ульоа сыграл 18 матчей в нынешнем сезоне, но начинал в старте лишь две игры. На счету форварда один гол.

Напомним, нападающий перебрался в Лестер летом 2014-го из Брайтона за десять миллионов евро.