Форвард Лестера Леонардо Ульоа может покинуть клуб уже зимой.
леонардо ульоа, twitter
04 января 2017, 12:27
В начале декабря 30-летний нападающий заявлял о том, что из-за отсутствия стабильной игровой практики намерен покинуть команду.
"Мы разговариваем. Если кто-то из игроков не счастлив в клубе, мы попытаемся найти лучшее решение для команды", — сказал менеджер Лестера Клаудио Раньери.
Ульоа сыграл 18 матчей в нынешнем сезоне, но начинал в старте лишь две игры. На счету форварда один гол.
Напомним, нападающий перебрался в Лестер летом 2014-го из Брайтона за десять миллионов евро.