Англия

22:00, Лондон, Уайт Харт Лейн. Арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ко второй по счету очной встрече в текущем розыгрыше АПЛ обе команды подходят в лучшей форме в нынешнем сезоне. После поражения от Юнайтед команда Почеттино выдала максимальный результат в 4-х матчах с общей разницей мячей 13:3 и по итогам минувшего тура взобралась в топ-4. Что же касается Синих, то нынче они на виду и на слуху не только в Англии, а и во всем мире, поскольку продолжают свой фантастическую серию. Как результат – Челси находится в шаге от повторения исторического для Премьер-лиги рекорда Арсенала, насчитывающего 14 побед кряду.

Особенной изюминки данному противостоянию добавляет практически полное отсутствие травмированных игроков. В составе Тоттенхэма таковым является лишь Ламела. Однозначно важный момент для Почеттино – возвращение после дисквалификаций Уокера и Вертонгена, которые займут свои законные места в основе.

В целом, от аргентинского менеджера стоит ждать применения тактики с тремя центрбеками, которую он в последнее время постепенно пытается добавить в арсенал своей команды. Об этом говорит и атакующая мощь Синих и сам статус поединка.

В Челси ситуация еще лучше – даже Терри уже близок к возвращению на поле, правда, Конте наверняка не будет разбивать сыгранную связку в центре обороны. Отбыл дисквалификацию Педро и вновь будет доступен, но дубль Виллиана в поединке с Гончарами делает бразильца фаворитом на появление со стартовых минут. Еще одна дилемма для Конте — кого выпустить в пару к Канте. В последнее время больше играл Фабрегас, но в противостоянии с динамичной и быстрой атакой Тоттенхэма логичнее использовать Матича.

В нынешнем туре потерял очки Ливерпуль, поэтому Челси в случае победы уйдет в отрыв уже на 8 пунктов. Шпоры постараются всеми силами этого не допустить и нынче их шансы выглядят более предпочтительными по сравнению с матчем на Стэмфорд Бридж. Турнирное положение позволяет Синим играть так, будто они даже при ничьей ведут в счете, а это наверняка будет означать осторожный футбол от команды Конте. Также сложно представить, что и Тоттенхэм понесется сломя голову в атаку. Скорее всего, соперники будут дожидаться ошибок друг друга.

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Роуз – Эриксен, Алли – Кейн

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар – Диего Коста

Не сыграют: Ламела (Тоттнхэм)

Под вопросом: Терри (Челси)

Слова

Маурисио Почеттино, менеджер Тоттенхэма:

"Челси сейчас находится в очень хорошей форме, но и мы тоже. Игра будет очень сложной, но у нас есть прекрасный шанс остановить Челси, сократить отставание. Для Премьер-лиги важно, чтобы Тоттенхэм победил, мы постараемся остановить Синих. Наша цель – попасть в топ-4".

Антонио Конте, менеджер Челси:

"Матч с Тоттенхэмом — еще один вызов для нас, поскольку эта команда исповедует стиль футбола, подобный нашему. Шпоры любят играть от обороны, активно применяют прессинг, когда их соперник владеет мячом. Тоттенхэм — отличная команда, которая в прошлом сезоне могла выиграть титул, а нынче стала еще сильнее. Мы должны тщательно подготовиться, поскольку и для нас, и для соперника предстоит очень напряженный поединок".

Интересные факты:

- Тоттенхэм выиграл лишь однажды в 13-ти последних матчах АПЛ с Челси, уступив 7 раз;

- В противостоянии со Шпорами Синие добыли больше всего побед в Премьер-лиге (26) и забили голов (92) по сравнению с другими соперниками;

- Данная встреча станет 150-й для Маурисио Почеттино;

- Антонио Конте имеет лучший процент побед в гостевых матчах среди всех менеджеров Челси в АПЛ (77,8%).

прогноз 1:1

Алексей Ледовской, Football.ua