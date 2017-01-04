Англия

Полузащитник Арсенала Франсис Кокелен травмировался во вчерашнем поединке с Борнмутом (3:3).

Напомним, что 24-летний хавбек повредил заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле на 28-й минуте встречи.

"Травма Кокелена? Пока рано выносить вердикт. Нужно подождать 48 часов для проведения обследования. Обычно в подобных ситуациях не приходится ждать хороших новостей", — заявил менеджер Канониров Арсен Венгер.

В текущем сезоне Кокелен провел 17 матчей в АПЛ (15 — в стартовом составе).