Англия

Вчерашний день выдался богатым на новости из тренерского цеха АПЛ: Суонси официально объявил о назначении Пола Клемента на пост менеджера, а вот в Халл Сити наоборот — распрощался со своим наставником Майком Филаном.

Болельщики Суонси испытывают противоречивые чувства в последние дни. С одной стороны – в клубе избавились от Боба Брэдли, явно не справлявшегося со своей работой и допустившего турнирное падение Лебедей. С другой – на смену американцу руководство клуба пригласило человека, в чьем послужном списке значится немало громких клубных имен, но, в то же время, не значится практически никакого стажа самостоятельной тренерской деятельности. Пол Клемент из 44-х лет своей жизни почти половину провел в качестве тренера, вот только главным он был лишь восемь месяцев, когда руководил Дерби Каунти в прошлом сезоне. И руководил, мягко говоря, не выдающимся образом. Возглавив команду, которой до старта сезона в Чемпионшипе предрекали повышение в классе, Клемент выиграл с Баранами лишь чуть больше 42% матчей, что для Дерби было совершенно неприемлемо. А для самого Пола означало отставку посреди сезона и возвращение "под крылышко" к Карло Анчелотти, который к тому моменту уже готовился принять мюнхенскую Баварию.

И вот, спустя всего полгода после получения работы в Мюнхене, Клемент вновь отважился попробовать себя в роли самостоятельного специалиста. Подобные метания говорят о большом желании Пола проявить себя в качестве главного тренера и больших личных амбициях, впрочем, есть и другой вариант характеристики этих резких изменений в жизни специалиста – спешка и нетерпеливость. Причем проявились они в поведении Клемента не только тогда, когда он решил оставить свою должность в Баварии, но и уже в первый день после своего официального назначения в клубе АПЛ. Ожидалось, что вчерашний матч Суонси против Кристал Пэлас Пол посмотрит из ложи для почетных гостей на Селхерст Парк, но тренер не выдержал и спустился на тренерскую скамейку после перерыва, заставив людей, ведущих статистику АПЛ задаться вопросом: засчитывать ли эту победу Суонси над Орлами как первый успех Клемента у руля валлийцев, или все же приписать ее Алану Кертису, который начинал матч как "босс"?

Рвение Клемента и желание как можно скорее помочь своей новой команде похвально, но не слишком ли Пол переоценивает свои силы и уровень влияния на ситуацию? В конце концов, история с появлением на тренерской скамейке после перерыва тоже не особо красит Пола, ведь этот шаг можно трактовать не только как стремление помочь, но и как своеобразное "нарушение субординации". Несколько дней кряду и.о. менеджера Алан Кертис планомерно готовился к своему короткому моменту славы, выбирал стартовый состав на матч и, по сути, выиграл его, однако к заслугам "коуча" неожиданно "примазался" новый менеджер. Который как будто боялся, что редкая для Суонси победа в сезоне, да еще и над одним из прямых конкурентов в борьбе за сохранение прописки в элите, будет добыта без его участия. Будто опасался с первых же дней утратить свою значимость для новой команды.

Эта ситуация со "спонтанным желанием поруководить командой раньше времени" заставляет задуматься над одним очень важным вопросом: а не "перегорит" ли Клемент на самостоятельной работе? Нет ли у Пола эдакого "комплекса вечного помощника", который так и не позволит ему достичь больших успехов в роли главного? Ведь наряду с большим количеством бывших ассистентов, ставших в итоге самостоятельными единицами в элите мирового тренерского цеха (один Моуриньо чего стоит!) знаем мы и множество обратных примеров – когда тренеры так и не смогли "убить в себе ассистента". Не смогли выйти из тени и научиться справляться с ответственностью, с которой не сталкивались ранее. И что жутко символично – в один день с назначением Пола Клемента в Суонси с поста главного тренера Халл Сити был уволен Майк Филан – один из таких примеров помощника, не сумевшего стать главным.

Филан, как и Клемент, много лет протрудился на вторых ролях, как и Пол, он работал с легендарным и титулованным наставником – сэром Алексом Фергюсоном, но самостоятельной тренерской величиной пока не стал, хотя и начал в Халл Сити очень эффектно – с завоеванного приза лучшему менеджеру августа в АПЛ. Но, как оказалось, этот успех был лишь результатом эмоционального всплеска команды на старте сезона и удачного календаря. Когда дело дошло до демонстрации реальных тренерских наработок и испытания тяжелыми оппонентами, показать Филану было нечего. Майк немало говорил о невезении, порой в этих словах и правда была часть причин, по которым Тигры скатились на самое дно турнирной таблицы, но налицо был и главный вывод относительно менеджера Халла – он оказался не способен влиять на результат и выжимать из команды максимум. С триумфального августа, за который Филан получил свою самую ценную индивидуальную тренерскую награду, Тигры выиграли всего один матч в Премьер-лиге из семнадцати. Неудивительно, что тренера за такое "наградили" отставкой.

Возможно, неудачный опыт Халла с Филаном мог послужить для Суонси уроком на тему доверия бывшим помощникам. Возможно, история Майка могла стать пособием уже для Пола Клемента, который мог бы еще раз подумать над предложением из Уэльса и не спешить с согласием. Но в день, когда Халл избавился от экс-ассистента в большом клубе, Лебеди фактически пошли по пути своих конкурентов в борьбе за выживание и сами назначили экс-ассистента из большого клуба, надеясь, что их случай будет более успешным. Начало для Клемента вышло более чем обнадеживающим – всего за полтайма на тренерской скамейке он добыл свою первую победу, да еще и над самим "Биг Сэмом" Аллардайсом – мастером борьбы за выживание. Впрочем, не будем забывать, что и Филан стартовал в роли самостоятельного тренера на уровне АПЛ с победы над действующим чемпионом лиги. А вот потом пошло уже не все так празднично и весело…