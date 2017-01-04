Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Челси в рамках АПЛ.

"Мы определенно не хотим стать той командой, которая позволит Челси побить рекорд. Эти мысли находятся в нашей голове, и мы их обсуждаем в раздевалке".

"Нам предстоит большой матч, что очень интригует. Я думаю, что сейчас Тоттенхэм готов на 100%. Мы набрали на 4 очка больше, чем на аналогичном этапе в прошлом сезоне".

"Это показывает, что мы находимся на правильном пути и надеемся продолжить заданный темп во второй половине сезона", — добавил Кейн.

После 19-ти туров в активе Шпор 39 очков и 5-е место в турнирной таблице, но в случае победы над Челси они поднимутся на 3-ю позицию.