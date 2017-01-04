Англия

Бывший тренер Олимпиакоса Марку Силва может возглавить Тигров.

Напомним, вчера стало известно, что Халл уволил Майка Филана из-за неудовлетворительных результатов.

После 20-ти туров в АПЛ Тигры набрали 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

Под данным издания Sky Sports, новым претендентом на пост менеджера Халл Сити является 39-летний португалец.

Силва покинул греческую команду летом 2016 года по личным причинам и с тех пор находился без работы.

Также в своей тренерской карьере Силва успел поработать с Эшторилом и лисабонским Спортингом.