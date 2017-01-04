Бывший тренер Олимпиакоса Марку Силва может возглавить Тигров.
Марку Силва, AFP
04 января 2017, 13:52
Напомним, вчера стало известно, что Халл уволил Майка Филана из-за неудовлетворительных результатов.
После 20-ти туров в АПЛ Тигры набрали 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.
Под данным издания Sky Sports, новым претендентом на пост менеджера Халл Сити является 39-летний португалец.
Силва покинул греческую команду летом 2016 года по личным причинам и с тех пор находился без работы.
Также в своей тренерской карьере Силва успел поработать с Эшторилом и лисабонским Спортингом.