Англия

Нападающий Астон Виллы Руди Гестед продолжит свою карьеру в стане Речников.

Вчера британские СМИ информировали, что Гестед успешно прошел медицинское обследование в Миддлсбро.

Как сообщает официальный сайт Боро, сегодня нападающий поставил подпись под контрактом, срок действия которого рассчитано до середины 2020 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что за трансфер Гестеда Миддлсбро выплатит Астон Вилле 6 миллионов евро.

Гестед стал первым зимним новичком коллектива Айтора Каранки. В новой команде 28-летний форвард будет выступать под 29-м номером.

В текущем сезоне Гестед провел за Астон Виллу 18 матчей в Чемпионшипе и забил 4 гола.