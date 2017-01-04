Англия

Полузащитник Чарльтона Адемола Лукман находится на грани перехода в стан Ирисок.

Как информирует издание Sky Sports, молодой вингер сегодня прибыл в Ливерпуль, где пройдет медицинское обследование.

Сообщается, что сумма трансфера Лукмана составит около 10 миллионов фунтов, а сделка будет заключена в ближайшие сутки.

Несмотря на юный возраст, Лукман успел провести 49 матчей в составе Чарльтона за полтора сезона и забить 12 голов.

Также в его активе 3 матча сборную Англии U-19 и 1 поединок за U-20.