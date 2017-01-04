Полузащитник Чарльтона Адемола Лукман находится на грани перехода в стан Ирисок.
Адемола Лукман, Rex
04 января 2017, 14:13
Как информирует издание Sky Sports, молодой вингер сегодня прибыл в Ливерпуль, где пройдет медицинское обследование.
Сообщается, что сумма трансфера Лукмана составит около 10 миллионов фунтов, а сделка будет заключена в ближайшие сутки.
Несмотря на юный возраст, Лукман успел провести 49 матчей в составе Чарльтона за полтора сезона и забить 12 голов.
Также в его активе 3 матча сборную Англии U-19 и 1 поединок за U-20.