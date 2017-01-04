Англия

Защитник Ливерпуля Мамаду Сахо может перебраться в Турцию.

По данным турецкого издания AMK Sport, в текущее трансферное окно Галатасарай сделает предложение в размере 850 тысяч евро за полугодичную аренду 26-летнего центрбека.

Контракт Сахо с Ливерпулем рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что минувшим летом менеджер Ливерпуля Юрген Клопп исключил француза из состава своей команды.

В нынешней кампании на счету Сако 6 матчей за Ливерпуль U-23 и забил 1 гол, а за первую команду Красных не провел ни одного поединка.