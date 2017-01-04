Англия

Футбольная ассоциация Англии удовлетворила апелляцию Вест Хэма по поводу красной карточки, показанной Софьяну Фегули в матче против Манчестер Юнайтед (0:2).

Напомним, Фегули был удален Майком Дином на 15-й минуте встречи с Манчестер Юнайтед (0:2) за подкат против защитника манкунианцев Фила Джонса.

Из-за этого футболист был должен пропустить поединок Кубка Англии против Ман Сити, а также матчи чемпионата с Кристал Пэлас и Миддлсбро, но Молотобойцы приняли решение оспорить удаление Софьяна.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, апелляция Вест Хэма полностью удовлетворена. Таким образом, Фегули сможет принять участие в ближайшем матче своей команды против Ман Сити.

В текущем сезоне Фегули сыграл за Вест Хэм 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.