Этой зимой полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик может отправиться в аренду.
РУБЕН ЛОФТУС-ЧИК, YOUNGPROMAG.COM
04 января 2017, 18:24
Лофтус-Чик в прошлом сезоне провел за Челси 17 матчей во всех турнирах, однако в нынешней кампании 20-летний футболист выпал даже из ближайшего резерва.
Как сообщает Evening Standard, Синие готовы отправить Рубена в аренду. Согласно источнику, в услугах игрока заинтересованы Вест Хэм и Брайтон.
Действующее соглашение англичанина с Челси рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне он провел всего 1 матч за свою команду в АПЛ.