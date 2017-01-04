Англия

Этой зимой полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик может отправиться в аренду.

Лофтус-Чик в прошлом сезоне провел за Челси 17 матчей во всех турнирах, однако в нынешней кампании 20-летний футболист выпал даже из ближайшего резерва.

Как сообщает Evening Standard, Синие готовы отправить Рубена в аренду. Согласно источнику, в услугах игрока заинтересованы Вест Хэм и Брайтон.

Действующее соглашение англичанина с Челси рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне он провел всего 1 матч за свою команду в АПЛ.