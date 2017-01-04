Англия

Молотобойцы на намерены сдаваться в вопросе трансфера форварда Сандерленда Джермейна Дефо.

Информация, что Дефо может вернуться в Вест Хэм появилась в конце декабря. После этого наставник Черных котов Дэвид Мойес заявил, что клуб не намерен расставаться с лидером атак команды.

Сегодня Sky Sports информировал о том, что Вест Хэм направил Сандерленду официальное предложение по Дефо в размере 6 миллионов фунтов. В ответ Молотобойцы получили отказ.

Тем не менее, как сообщает Goal.com, Вест Хэм на намерен оставлять попытки подписать 34-летнего англичанина. Согласно источнику, клуб готовит новое улучшенное предложение.

Напомним, Дефо выступал за Молотобойцев с 1999 по 2004 года и забил за этот период 41 гол.

В текущем сезоне на счету опытнейшего форварда 11 голов и 2 результативные передачи за Сандерленд в 20 матчах в АПЛ.